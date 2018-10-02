Санкт-Петербург, 2 октября, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Почти половина инженерных сетей, за которые отвечает компания «Теплосеть Санкт-Петербурга», отработала свой нормативный срок. Об этом заявил 2 октября ее генеральный директор Игорь Стренадко, передает корреспондент ИА REGNUM.

blickpixel Изношенные трубы

По словам Стренадко, на балансе компании изношены 45% сетей. Как уточнил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук, в среднем по Петербургу эта цифра составляет примерно 30%.

Бондарчук обратил внимание, что, с точки зрения «бухгалтерского износа», расчетный срок службы труб составляет 25 лет, и больше четверти сетей в Петербурге уже выработали его. Фактическое же состояние теплосетей проверяется в каждый межотопительный период с помощью гидравлических, температурных и других испытаний.

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Трубопровод на Измайловском проспекте, в результате прорыва которого 28 сентября двое молодых людей погибли в залитом кипятком помещении кафе, был заложен в 1992 году, то есть ему было больше 25 лет, однако в 2017 году экспертиза продлила срок его эксплуатации до 2020 года.

«Есть трубы, которые по 30−40 лет работают, и повреждений нет. Экспертиза была обоснованная. Почему произошло то, что произошло, сейчас разбирается комиссия. Мы сегодня трубу осмотрели, всё будет сказано в акте расследования технологического нарушения», — добавил Игорь Стренадко.

В текущем году предполагается отремонтировать 17 км труб «Теплосети», в 2019 году — 19 км.

«Сразу могу сказать, что данный объем, конечно, недостаточен. При формировании бюджета администрация Петербурга, правительство во главе с губернатором приняли решение выделить дополнительные бюджетные средства на 2019 год в размере 1,5 млрд рублей для дополнительной реконструкции теплосетей. Это будет учтено в проекте закона», — сообщил Андрей Бондарчук.

По словам чиновника, для того, чтобы привести в порядок петербургские трубы в обозримом будущем, необходимо ремонтировать ежегодно не по 17−20 км, а по 90−100 км инженерных сетей.