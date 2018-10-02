Москва, 2 октября, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Большинство жителей России (68%) информированы о том, что некоторые вузы лишаются государственной аккредитации. Студенты знают о подобных мерах значительно лучше (90%). Такие меры жёсткие меры поддерживают большинство граждан (65%) и 76% студентов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

49% опрошенных студентов отмечают, что за последние 10 лет качество высшего образования в России улучшилось. Обратной точки зрения придерживается 20% респондентов, столько же заявили, что качество образования не изменилось. При этом 87% студентов вузов считают, что качество образования в разных регионах России отличается. Существенные различия отмечают 39%, на небольшие расхождения — 47% студентов. 11% полагает, что уровень высшего образования по стране примерно одинаковый.

Более 50% опрошенных студентов (51%) и 28% простых граждан РФ полагают, что уровень коррупции в вузах средний. 23% опрошенных и 27% студентов говорят о высоком уровне коррупции. По мнению 9% граждан и 12% учащихся вузов, коррупция в российских вузах низкая или её вообще нет (4% и 3% респондентов соответственно).

Опрос проведен 24−25 сентября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.

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