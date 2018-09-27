Медведев решил, что РФ нужно вдвое больше иностранных студентов

Москва, , 14:18 — REGNUM Число иностранных студентов, обучающихся в России, необходимо увеличить вдвое, заявил 27 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Глава правительства рассказал о планах развития высшей школы.

«Цель — через шесть лет повысить уровень представленности российских вузов топ-500 глобальных рейтингов университетов, укрепить их конкурентноспособность, а также расширить экспорт российского образования и в два раза увеличить число иностранных студентов», — сказал он.

По словам Медведева, за шесть лет РФ должна «войти в десятку стран-лидеров по качеству общего образования».