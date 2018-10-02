Москва, 2 октября, 2018, 13:42 — ИА Регнум. Процесс постепенного отказа от использования доллара США в качестве расчетов в российской экономике не может быть краткосрочным, заявил 2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Это процесс (дедолларизации), который не может быть краткосрочным, он растянут по времени, — заявил Песков. — Это длительный и скрупулезный труд».

Представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин ранее говорил о необходимости расширять практику использования российской валюты в расчетах с внешними партнерами и сокращения доли американского доллара в общем объеме международных расчетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил ряд пунктов плана по дедолларизации российской экономики. В их числе — перевод всех расчетов по экспортно-импортным операциям в рубли и в валюту тех стран, с которыми эти операции осуществляются.

Глава ВТБ также предложил перевести все холдинги с российским капиталом в юрисдикцию РФ и создать российский депозитарий для размещения еврооблигаций.

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