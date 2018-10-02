Авдеевка, ДНР, 21 марта, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Украинские расчёты чешских реактивных систем залпового огня Vampire, которые обстреливали Донецк, базировались в освобождённом российскими войсками населённом пункте Тоненькое под Авдеевкой. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Минобороны РФ

Он отметил, что из них ВСУ вели огонь ещё в 2022 и 2023 годах, и не использовали упоры при стрельбе, что приводило к большому разлёту ракет и большему числу жертв среди мирных жителей.

«Если вспомнить, прилёты фиксировались в самых различных районах центральной части города. Их было много, и обстрелы были очень частыми. Это коснулось в большей степени Ворошиловского и Киевского районов Донецка», — рассказал он ТАСС.

По данным Кимаковского, схему ВСУ применяли для сокращения времени пребывания на позиции.

Первые данные о применении РСЗО Vampire в Донбассе появились летом 2022 года. Этими же системами украинские военные бьют сейчас по Белгороду и области.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта в Минобороны сообщили, что российские бойцы группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Тоненькое на авдеевском направлении в ДНР.

Перед этим, 19 марта, в Минобороны сообщали о взятии под контроль населённого пункта Орловка на авдеевском направлении. Российские войска продолжили улучшать положение по переднему краю на этом направлении, отмечали в оборонном ведомстве.