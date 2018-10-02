Попробуй нажги: о возможном введении в России нормы энергопотребления

Москва, , 09:32 — REGNUM Законопроект, предусматривающий введение для населения социальной нормы энергопотребления (на уровне 300 киловатт-час в месяц по базовому тарифу) — вполне логичное решение, считает генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможное введение норм энергопотребления, которые будут фиксироваться не на человека, а на точку подключения, он, в частности, отметил, что такое нововведение ощутят на себе майнеры и другие категории граждан, привыкшие потреблять электричество в значительных масштабах.

«Мне очень не нравилась социальная норма в том виде, в каком её пытались внедрить в предыдущих редакциях: когда всё привязывалось к количеству людей, администрировать это было совершенно невозможно. А здесь, грубо говоря, есть три цены: если ты потребляешь мало электроэнергии, то ты и платишь мало, если ты потребляешь больше, ты и платишь больше, а если ты потребляешь много, то ты и платишь много. То есть прогрессивная система оплаты. В Европе это распространённая практика для населения. Поэтому здесь мы идём в ногу со временем.

В целом, если смотреть от сегодняшнего уровня, когда все платят одинаковое количество за одинаковое количество, цена за социальную норму в случае нововведения не будет ниже, чем сейчас в базисе. И, конечно, всегда найдутся те, кто заплатит по более высокому тарифу. Поэтому тут математика простая: население будет платить больше. Но платежи увеличатся, но не у всех, а у тех потребителей, которые много расходуют. Раз много потребляешь, значит можешь заплатить. В этом есть определённая логика, и такой механизм в Европе используется для стимулирования экономного расходования.

Это делается для того, чтобы у населения появилось монетарная ощутительная мотивация для экономии электрической энергии. При этом людей не ставят в какие-то жёсткие рамки — в законопроект вписаны нормальные нормы, да ещё попробуй это количество нажги! Но если, например, люди ставят у себя дома майнинговую ферму, то они заплатят почти по промышленному тарифу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что правительство РФ вернулось к обсуждению законопроекта, предусматривающего введение для населения социальной нормы энергопотребления, сообщил «Коммерсантъ». По итогам аналогичного пилотного проекта, реализованного в 2013 году, планировалось ввести соцнорму во всех регионах России, но в 2014 году введение реформы отложили.

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