Зерноград, Ростовская область, 2 октября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Прокурорская проверка выявила нарушения на полигоне ТБО в Зернограде Ростовской области. Как уточнили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, суд обязал директора унитарного предприятия зерноградского городского поселения «Зерноградское ПП ЖКХ» навести порядок на территории свалки.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Инспекция показала, что в нарушение федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды хозяйственная зона полигона не оборудована бетонным или асфальтированным покрытием, а выезд — контрольно-дезинфицирующей ванной.

Районная прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений, но оно не было выполнено. В связи с этим надзорное ведомство направило исковое заявление в суд.

«Требования прокурора признаны законными и удовлетворены», — уточнили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года в муниципальных образованиях Ростовской области специалисты начитали около 1,5 тыс. стихийных свалок. Из них ликвидировано более 840 - в Азове, Новочеркасске, Зверево, а также Аксайском, Заветинском, Куйбышеском, Октябрьском, Семикаракорском и Усть-Донецком районах.

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