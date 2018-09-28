В Ростовской области насчитали около 1,5 тыс. стихийных свалок

Ростов-на-Дону, , 09:19 — REGNUM В муниципальных образованиях Ростовской области специалисты начитали около 1,5 тыс. стихийных свалок. Из них ликвидировано более 840 «мусорных точек». Об этом сообщил руководитель регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Майер, сообщает ИА REGNUM .

По словам министра, несанкционированные полигоны ликвидированы в Азове, Новочеркасске, Зверево, а также Аксайском, Заветинском, Куйбышеском, Октябрьском, Семикаракорском и Усть-Донецком районах. С начала года к административной ответственности привлечены более 180 глав муниципальных образований.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону проводится ежемесячный мониторинг работы по выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Ростовской области ведется работа по созданию межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Принято решение о создании к 2020 году восьми мусороперерабатывающих заводов. Задача каждого комплекса — выполнять работу от сортировки мусора до его утилизации.

Стоит отметить, что донские власти пытаются внедрить в регионе раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Процесс будет проходить в два этапа. Так, с 1 января 2019 года отходы будут разделены на органические и прочие виды. Разделять мусор будут везде, кроме мест массового скопления людей. С 1 января 2020 года разделение ТКО будет происходить и для населения, юрлиц, а также в местах массового пребывания людей.

Искоренить проблему несанкционированных свалок в Ростовской области планируется к концу 2019 года.

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