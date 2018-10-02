Москва, 2 октября, 2018, 09:31 — ИА Регнум. На рынке черного золота продолжается покорение новых высот. Так, в начале нового месяца и недели котировки Brent впервые с ноября 2017-го превысили уровень $85 и отметились на максимумах в районе $85,42. Сегодня, 2 октября, на утренних торгах цена балансирует в районе психологического уровня $85, пытаясь подтвердить очередной бычий прорыв, заявил корреспонденту аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цены рванули на север с новыми силами после выходных на оживлении ожиданий введения санкций против Ирана. С наступлением октября пошел обратный отсчет — до вступления в силу второго пакета ограничений остался месяц, и трейдеры предвкушают сокращение предложения на 1 млн баррелей в сутки или более», — считает эксперт.

Также в пользу удорожания энергоносителей играет тот факт, что буровая активность в США сокращается вторую неделю кряду, предвещая падение или стагнацию добычи на сланцевых месторождениях. В условиях, когда трейдеры готовятся к дефициту мировых поставок, растущий доллар — не помеха. Пока этот драйвер будет сохранять свое влияние, долларовый фактор остается на заднем плане.

«С другой стороны, такие высокие уровни цен могут вызвать очередную волну гнева американского лидера. Трамп может снова посетовать на ОПЕК и назвать его «манипулятором», хотя, прежде всего, текущее ралли цен вызвано как раз агрессивной политикой Штатов. В случае интервенций игроки воспользуются возможностью, чтобы прибыльно зафиксировать прибыль по длинным позициям», — пояснил Мащенко.

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