Нефть растёт, продолжая обновлять ценовые максимумы

Москва, , 07:13 — REGNUM Нефтяные котировки 1 октября демонстрировали рост. Нефть марки Brent поднялась до отметки $83,50 за баррель, нефть WTI — до $73,70 за баррель. Факторы роста остаются все те же: высокий спрос на сырье и ограниченное предложение со стороны участников сделки ОПЕК+, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева. Главной новостью дня стали события в Кувейте. Страна прекратила поставки нефти в США впервые за 25 лет. Перенаправила ли страна куда-то эти объемы пока не понятно, вероятно, продажи сырья увеличатся в Азию.

Сегодня, 2 октября, американский институт нефти опубликует данные по коммерческим запасам нефти в США, образовавшимся по итогам прошлой недели. Статистика имеет среднюю степень важности, так как является не полной и составлена на основе данных, которые нефтяные компании США подали на добровольной основе.

Тем не менее, любые изменения могут вызвать колебания на рынке. С учетом сложившейся на рынке конъюнктуры можно предположить, что цены продолжат свой рост. 1 октября нефть марки Brent может подняться выше $84 за баррель, WTI попытается пробить уровень $74 за баррель.

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