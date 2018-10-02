Новосибирск, 2 октября, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В Новосибирске пациент медучреждения угнал спецавтомобиль. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошёл накануне вечером, 1 октября, в Ленинском районе областного центра.

Dtpin.ru Скорая помощь

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Как уточнили в правоохранительном ведомстве, 36-летний пациент, который поступил в медучреждение с кожным заболеванием, начал неадекватно вести себя, а потом, угрожая ножом водителю скорой помощим, заставил его покинуть салон и угнал автомобиль.

Сотрудники медицинского учреждения незамедлительно обратились в полицию. Был объявлен план «Перехват». Злоумышленника на угнанном автомобиле удалось оперативно задержать и доставить в полицию. Теперь отвечать за содеянное ему придётся по ч. 4 ст. 166 УК РФ.

«Подозреваемый будет направлен на психиатрическую экспертизу», — добавили в ГУ МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально несколько недель назад подобный инцидент произошёл в США. Пациент больницы в штате Флорида угнал автомобиль скорой помощи, чтобы уехать на нём домой. Угонщика отследили при помощи системы GPS, которой снабжены все кареты скорой помощи, уже через полчаса он был арестован.