Флоридец угнал карету скорой помощи, чтобы попасть домой

Майами, США, , 04:17 — REGNUM Пациент больницы в американском штате Флорида угнал автомобиль скорой помощи, чтобы уехать на нем домой, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что 25-летний Майкл Пол прокрался в гараж больницы и решил украсть одну из карет скорой помощи, чтобы сбежать домой. Однако он не предполагал, что все автомобили оснащены системой GPS, указывающей местоположение машины.

Это и помогло правоохранителям отследить угонщика, который уже через полчаса был арестован. Полу предъявлены обвинения в угоне автомобиля и вождении без водительских прав. Позднее он был отпущен под залог в тысячу долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Следственный комитет ЯНАО возбудил уголовное дело против 16-летнего подростка, который угнал автомобиль и нанес водителю удары топором. Сообщается, что подросток просил водителя отвезти его домой, но из-за отсутствия денег решил угнать автомобиль.