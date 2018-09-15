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Флоридец угнал карету скорой помощи, чтобы попасть домой

Происшествия

Он не предполагал, что все автомобили оснащены системой GPS

Майами, США, 15 сентября 2018, 04:17 — REGNUM  Пациент больницы в американском штате Флорида угнал автомобиль скорой помощи, чтобы уехать на нем домой, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что 25-летний Майкл Пол прокрался в гараж больницы и решил украсть одну из карет скорой помощи, чтобы сбежать домой. Однако он не предполагал, что все автомобили оснащены системой GPS, указывающей местоположение машины.

Это и помогло правоохранителям отследить угонщика, который уже через полчаса был арестован. Полу предъявлены обвинения в угоне автомобиля и вождении без водительских прав. Позднее он был отпущен под залог в тысячу долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Следственный комитет ЯНАО возбудил уголовное дело против 16-летнего подростка, который угнал автомобиль и нанес водителю удары топором. Сообщается, что подросток просил водителя отвезти его домой, но из-за отсутствия денег решил угнать автомобиль.

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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