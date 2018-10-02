Атланта, США, 2 октября, 2018, 08:35 — ИА Регнум. «Атланта Хоукс» одержала победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:102.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Атланты» Деандре Бембри, набравший 20 очков. В составе «Пеликанс» Энтони Дэвис набрал 16 баллов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» со счётом 124:121.

«Атланта Хоукс» (Атланта) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — 116:102 (30:30, 21:27, 37:14, 28:31).

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