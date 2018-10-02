«Нью-Йорк» одержал победу над «Вашингтоном» в предсезонном матче НБА

Вашингтон, , 07:12 — REGNUM «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 124:121.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Вашингтона» Келли Убре, набравший 15 очков. В составе «Никс» Дэмиэн Дотсон набрал 14 баллов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денвер Наггетс» со счётом 107:124 в дебютном матче Леброна Джеймса.

«Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — «Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — 121:124 OT (29:29, 33:28, 22:30, 24:21, 13:16).