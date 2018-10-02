Южно-Сахалинск, 2 октября, 2018, 06:59 — ИА Регнум. Японская бизнес-миссия в очередной раз прибыла на российские Курильские острова. Визит намечался ещё на 16 августа, но не состоялся из-за плохой погоды. В очередной раз, целых пять дней, российская и японская сторона будут обсуждать проекты в рамках совместной хозяйственной деятельности. Это проекты в сфере туризма, аквакультуры, ветроэнергетики, сельского хозяйства и обращения с бытовым мусором. Бизнес-миссия посетит острова Кунашир, Итуруп, Шикотан. Как относятся местные жители к идее совместной хозяйственной деятельности?

Цитата из к/ф «Затоичи». Реж. Такэси Китано. 2003. Япония Японцы

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Издание «Шикотанские новости» не в первый раз уже размещает материалы, отражающие отношение жителей острова к многократно растиражированному, но всё никак не работающему проекту.

«Мы не будем сейчас вспоминать всю историю и первые этапы этого проекта. Сказано об этом достаточно много. Даже в прошлом году мы отметили полное отсутствие участия местного населения в подобных проектах. На первых порах и российская, и японская стороны возлагали на совместную хозяйственную деятельность довольно серьёзные надежды и ставили действительно прорывные задачи. Но те пять главных направлений, которые обе стороны сделали приоритетными, на наш взгляд, до сих пор не дали никакой практической пользы. Хотя сами по себе эти проекты очень полезны. Возможно, просто у России и Японии слишком разные цели и подходы к этой деятельности», — написало издание.

Тем не менее лидеры двух государств, Владимир Путин и Синздо Абэ, поддерживают достаточно дружеские отношения и настаивают на достижении хоть каких-то результатов. Соответственно, чиновники с обеих сторон вынуждены демонстрировать хоть какую-то деятельность. Только вот местному населению от этого ни холодно ни жарко.

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«Областным и местным, шикотанским, чиновникам приходится организовывать сложные по логистике и финансово очень затратные поездки в труднодоступные места, где, повторив в очередной раз приверженность планам своих руководителей о совместной экономической деятельности, как условия достижения мирного договора, в очередной раз обозрев красоты островов, мирно разъезжаются по своим министерствам и корпорациям. Лидерам стран доложено, что мероприятие проведено на должном уровне и намечены новые региональные перспективы. Региональные и местные чиновники с облегчением вздыхают: «Баба с возу…». А местному населению, для которого, по сути, всё это и затевается, давно уже по барабану весь этот балаган», — написали «Шикотанские новости».

Местное население давно уже скептически относится и к японской бизнес-миссии на Курилы, и к совместной хозяйственной деятельности. Ведь как бросали мусор на обычную свалку — помойку — так и бросают. Для работы «энергетики» здесь по старинке используют солярку, а про ветроэнергетику и слыхом не слыхивали. Как высаживались туристы самостийно на Шикотан, без всяких трёхзвёздочных отелей, так и высаживаются. А лосось, в отличие от Кунашира и Итурупа, разводиться на Шикотане и вовсе не желает. То есть все эти красиво нарисованные на бумаге проекты совместной с японцами хозяйственной деятельности для жителей Шикотана имеют статус полной абстракции.

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Зато деятельность своих, российских предпринимателей по развитию Шикотана местных жителей очень даже радует.

«Смотришь на реальное развитие рыбного производства в селе Крабозаводское под эгидой компании «Гидрострой» — сердце радуется! Вот где реальные достижения налицо! Причем осуществлять с нами совместную деятельность желающих, даже из очень далеких стран, хоть отбавляй!» — пишет шикотанское издание.

Большую пользу жители острова увидели бы в совместной деятельности с Японией в сфере медицины — шикотанская больница испытывает большие проблемы именно с диагностикой различных заболеваний. Жители высказывают пожелания, чтобы в магазинах острова появлялись японские продукты. По мнению островитян, если бы им дали возможность легально торговать товарами из Японии, качество жизни на Шикотане улучшилось бы. Кто-то скажет, что это сказка. Но разве не меньшая «сказка» прошлогоднее предложение разводить на Шикотане клубнику?

Бизнес-миссия начала свою работу. В очередной раз. А местные жители в очередной раз ждут, что кто-нибудь вспомнит и о них.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе IV Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре 2018 года во Владивостоке, президент России Владимир Путин предложил своему японскому коллеге Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий. А уже затем решать все территориальные вопросы.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что Россия ожидает более конкретных шагов от японской стороны. По словам Трутнева, Россия может развивать Курилы быстрее, но ждёт, что там начнут работать японские коллеги.

Заявление господина Трутнева прозвучало как минимум странно для жителей Курильских островов, которые с радостью будут участвовать в реальных проектах, независимо от того, кто их предложит. Пока развитием Курил, причем вполне успешно, занимается исключительно российский, сахалинский бизнес. Строятся мощные современные рыбоперерабатывающие производства, создаются новые рабочие места. На этом фоне бесконечные зазывания японцев на острова выглядят попросту неуместно.