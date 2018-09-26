Среда, 26 Сентября 2018 года
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Путину предложили расширить федеральную программу по развитию Курил

Экономика

Сейчас из предусмотренных 72 млрд рублей освоено 20,3 млрд

Путину предложили расширить федеральную программу по развитию Курил
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курилы

Москва, 26 сентября 2018, 19:30 — REGNUM  В рамках федеральной целевой программы развития Курил, рассчитанной на период с 2016 по 2025 год, уже освоено 20,3 млрд рублей при запланированных 72 млрд. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, передаёт пресс-служба Кремля.

Владимир Путин провёл с Кожемяко рабочую встречу сегодня, 26 сентября. Глава региона сообщил о том, что из освоенных средств 8,7 млрд выделил бюджет области, ещё 2,6 пришли из федерального бюджета. Остальное — это деньги инвесторов.

По его словам, программа идёт по плану. Но возникают и новые проблемы. Например, необходимы дороги, жильё для работников, детские сады, социальная инфраструктура. Также в планах перенос посёлка Горное.

«Сейчас необходимо немножко изменить программу, ФЦП [развития] Курил, расширить её с тем, чтобы была возможность выполнить все эти пожелания населения и решить те вопросы, которые сейчас возникли», — предложил Кожемяко президенту.

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