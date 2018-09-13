Трутнев: ждем от Токио более активных действий по развитию Курил

Владивосток, , 10:22 — REGNUM Российская сторона ждет более активных действий со стороны японских властей в отношении развития Курильских островов, заявил в ходе Восточного экономического форума полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Об этом сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В ходе итоговой пресс-конференции по результатам ВЭФ Трутнев отметил, что Россия «сознательно не дорабатывает» вопрос развития островов Курильской гряды, поскольку ожидает шагов японской стороны.

«Мы можем их (Курилы, — прим. ИА REGNUM ) развивать быстрее. Мы ждем, что наши японские коллеги начнут там работать», — уточнил постпред российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в ходе IV Восточного экономического форума президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий, а уже затем решать все спорные территориальные вопросы.

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Добавим, вопросы совместной деятельности России и Японии на российских южных Курилах обсуждаются лидерами двух государств в контексте проблемы мирного договора.

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