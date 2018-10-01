Москва, 1 октября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Новая валютная неделя (а также месяц и квартал) открылись символическим укреплением российского рубля. По состоянию на 11:15 мск 1 октября российская валюта росла к доллару на 0,05% и к евро на 0,13%. В паре с долларом рубль торговался на отметке 65,50 руб., в паре с евро — на отметке 76 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Несмотря на трудное начало предыдущего месяца, в целом итоги сентября для рубля можно охарактеризовать как благоприятные — он укрепился к бивалютной корзине примерно на 2,5%. Восходящую динамику продемонстрировали многие валюты развивающихся стран», — отметила эксперт.

Главными факторами поддержки для рубля в последнее время были дорогая нефть, монетарные решения ЦБ РФ, налоговый период и общий оптимизм инвесторов в отношении валют развивающихся стран. А из последних хороших новостей — информация о том, что нижняя палата парламента США не успеет рассмотреть законопроект о санкциях до ноябрьских промежуточных выборов. Это несколько отсрочивает один из ключевых рисков для рубля и дает ему возможность продолжить укрепление.

«Вместе с тем налоговый период подошел к концу, да и сам рубль после довольно длительного периода роста может пойти на коррекцию. Также нужно учесть и сезонность — последний квартал календарного года нередко характеризуется ослаблением российской валюты. В ближайшие дни рубль все еще имеет шансы продолжить умеренный рост, однако он в любой момент может смениться падением даже на фоне дорогой нефти. Торги 2 октября могут открыться с отклонением от текущих уровней в пределах 50−70 копеек — если не случится форс-мажоров», — полагает Кулакова.

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