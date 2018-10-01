Рубль почувствовал себя увереннее в связи с отсрочкой санкций

Москва, , 09:24 — REGNUM Рубль продолжил укрепление 28 сентября против бивалютной корзины, но уже более скромными темпами. Пара доллар/рубль остается под отметкой 66 руб., несмотря на полномасштабное укрепление американской валюты на Форексе. Евро дешевеет более уверенно за счет ослабления позиций на международной арене, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Российская валюта почувствовала себя увереннее, как только эмоции, связанные с новым пакетом санкций, улеглись. Причем рост курса рубля наблюдается, несмотря на резкое улучшение настроений по доллару на рынке Форекс, где он ощущает поддержку со стороны риторики ФРС. Частично влияние этого фактора на российскую валюту нивелируется за счет высоких цен на нефть. В начале нового месяца и недели котировки Brent продолжают восхождение, торгуясь над уровнем $83. Опасения по поводу дефицита мирового предложения служат главным драйвером роста котировок, и этот фактор выступает в противовес сильному доллару», — пояснил эксперт.

Хорошим моральным подспорьем для рубля стали известия о том, что нижняя палата американского парламента не успеет рассмотреть законопроект об антироссийских санкциях до ноябрьских выборов в связи с уходом на каникулы. Участники рынка расценивают эту отсрочку как возможность продолжить играть на повышение все еще дешевой отечественной валюты, которая восстанавливается после обвала к 2,5-летним минимумам.

«В ближайшей перспективе рубль, вероятно, будет стремиться к дальнейшему подъему, а помешать реализации бычьего сценария может рост индекса USD вкупе с возможной фиксацией прибыли на рынке нефти. Пока черное золото продолжает обновлять максимумы, доллар по-прежнему нацелен на уровень 65 рублей», — считает Ковалев.

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