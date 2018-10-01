Хемниц, Германия, 1 октября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Полиция Германии арестовала предполагаемых участников правой террористической группировки в Саксонии и Баварии, передает телеканал N-TV 1 октября.

Полиция Германии. Задержание

Речь идет о шести самопровозглашенных членах гражданской обороны — это молодые мужчины в возрасте от 27 до 31 года, члены группировки «Революция Хемниц». Их предполагаемый лидер Кристиан К. был арестован в середине сентября. Им вменяется в вину нападение на лиц иностранного происхождения, совершенное 14 сентября, и создание террористической организации. Также полиция предполагает, что они готовили нападение и провокации ко Дню германского единства (3 октября).

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Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад по саксонскому городу Хемниц прокатилась волна несанкционированных массовых акций протеста против миграционной политики, в которых приняли участие тысячи человек. Поводом послужила гибель местного жителя от рук выходцев с Ближнего Востока в ночь на 26 августа.