Москва, 1 октября, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В Турции в январе — августе 2018 года побывали 27 млн иностранных туристов, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2017 года. За восемь месяцев в Турции отдохнули 4 млн 186 тыс. 512 туристов из России, что на 25,59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Девушка на пляже

Россия занимает первое место в структуре въездного турпотока Турции с долей 15,49%. В ТОП-5 въездных рынков Турции вошли Германия (2,98 млн человек, 11,01% от общего турпотока, Великобритания (почти 1,6 млн, доля рынка 5,83%, Иран (1,5 млн человек, доля 5,58%) и Грузия (1,44 млн человек, доля 5,34%).

В августе в Турцию на отдых приехали 5,4 млн иностранных туристов (+15,56% к августу 2017 года), из них российских туристов 910 тыс. человек. России сохранила уверенное лидерство в августе с долей 16,91% от всего въездного потока Турции.

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Как сообщало ИА REGNUM, поток российских туристов в Турцию в первом полугодии 2018 года вырос на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее. С января по июнь включительно в Турции отдохнули 2 млн 378 тыс. туристов из России. В конце августа турпутевки в Турцию стоили от 39 тыс. 950 рублей до 46 тыс. 300 рублей.

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