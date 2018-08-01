С начала года в Турции отдохнули 2,4 млн российских туристов

Москва, , 15:01 — REGNUM Поток российских туристов в Турцию в первом полугодии 2018 года вырос на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом 1 августа сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С января по июнь включительно в Турции отдохнули 2 млн 378 тыс. туристов из России. При этом именно российские граждане ездят в Турцию чаще всего.

Так, за тот же период из Германии зафиксировано 1,5 млн туристических прибытий, из Ирана — 1,1 млн. В целом за полгода Турция приняла 16 млн иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа российским туристам дешевле всего обойдется отдых в Крыму — 28 760 рублей. Самые доступные путевки в Анапу, Грецию, Турцию и Сочи стоят дороже — от 39 950 рублей до 46 300 рублей.

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