Москва, 1 октября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по футболу назвал игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам Лиги наций со Швецией и Турцией. Об этом 1 октября сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Кто кого

Всего в команду вызвано 25 футболистов. В их числе вратари Андрей Лунёв («Зенит»), Маринато Гилерме («Локомотив») и Антон Шунин («Динамо»), защитники Марио Фернандес (ЦСКА), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников («Зенит»), Фёдор Кудряшов, Егор Сорокин («Рубин»), Георгий Джикия («Спартак»), Константин Рауш («Динамо»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Андрей Семёнов («Ахмат»).

Из полузащитников вызов в национальную команду получили Александр Ерохин, Далер Кузяев («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Денис Черышев («Валенсия»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»).

В линии нападения сыграют Артём Дзюба, Антон Заболотный («Зенит») иДмитрий Полоз («Рубин»).

Подготовка к матчам начнётся 8 октября на базе в Новогорске. Национальная команда проведёт два матча: 11 октября со Швецией в Калининграде и 14 октября с Турцией в Сочи.

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