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Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Спорт

Акинфеев выступил с обращением к болельщикам

Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Игорь Акинфеев

Москва, 1 октября 2018, 12:22 — REGNUM  Голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в составе национальной команды. Об этом 1 октября сообщается на сайте ЦСКА.

Акинфеев выступил с обращением к болельщикам, в котором сообщил о решении завершить выступления за сборную России.

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана», — сказал Акинфеев.

По его словам, домашний чемпионат мира стал для него пиком карьеры в национальной сборной.

Напомним, дебют Акинфеева в сборной России состоялся в 2004 году. В составе национальной команды он провёл 112 матчей.

В 2008 году в составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы. В 2018 году на прошедшем в России чемпионате мира Акинфеев был капитаном сборной.

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