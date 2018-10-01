Москва, 1 октября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Сегодня, 1 октября, в России стартовала Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Две недели (до 15 октября) специалисты управлений Роспотребнадзора будут консультировать всех желающих по различным вопросам профилактики гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре.

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По горячей линии граждане смогут узнать, где делать прививку от гриппа, в чём польза прививки и какие есть противопоказания. Кроме того, можно получит консультации уберечь себя и детей от простудных заболеваний.

Медики рекомендуют делать прививки от гриппа пожилым людям, детям, беременным женщинам, а также людям с ослабленным иммунитетом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году прививку от гриппа только в Москве сделали ужи почти 2 млн человек. Это на 300 тысяч больше, чем в 2017 году.

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