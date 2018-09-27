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С 1 октября в России заработает горячая линия по профилактике гриппа

Общество

Консультации смогут получить все желающие

Москва, 27 сентября 2018, 10:45 — REGNUM  В ближайшее время в России начнёт работу Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Запускает её Роспотребнадзор. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Получить консультации специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа, любой желающий сможет в течение двух недель. Телефоны горячих линий и консультационные пункты для потребителей будут работать с 1 по 15 октября.

«Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками», — говорится в сообщении ведомства.

Также родителям предоставят рекомендации, как уберечь детей от простудных инфекций.

Ранее по теме: Число привитых от гриппа жителей Москвы превысило показатели 2017 года

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году от гриппа только в Москве уже привились почти 2 млн человек. Это на 300 тысяч больше, чем в 2017 году.

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