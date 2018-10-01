Москва, 1 октября, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Олигархов в России почти не осталось, а если и есть, то только один. Такое мнение высказал бизнесмен Алишер Усманов. При этом уточнять, о ком идёт речь, он не стал.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

Усманов отметил, что не терпит самого слова «олигарх», считая его «ущербным званием» для мужчины. По его словам, олигарх — это тот, кто получает свой бизнес от власти.

«Это то же самое, что сказать — «фаворит королевы». В данном случае олигарх — это человек, который всё взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился», — сказал Усманов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

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Песков: Время «российских олигархов» давно прошло

При этом бизнесмен добавил, что в России всё-таки остался «один пассажир в этом вагоне».

«Он олигарх. И он про себя это знает. Он все потерял, кроме одной компании, вот поэтому он в ней и остается. А больше олигархов нет», — уточнил предприниматель.

В адрес миллиардеров Романа Абрамовича и Олега Дерипаски предприниматель высказал только лестные слова, назвав их лучшими и талантливыми бизнесменами.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что время олигархов в России «давно прошло», на сегодняшний день в стране их нет. Аналогичное мнение высказал и российский вице-премьер Аркадий Дворкович. Он отметил, что «российский олигарх», — это образ 1990-х годов, а сейчас в стране «хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес».

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Напомним, в 2017 году долларовые миллиардеры из России с 1 января по 1 ноября приумножили свой доход на $22,5 млрд. На первом месте рейтинга Bloomberg Billionaires Index оказался председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, капитал которого оценивается в $18,9 млрд. Прирост его капитала с начала года составил $1,94 млрд. Следом идёт председатель совета директоров ГМК «Норникель» Владимир Потанин и председатель совета директоров ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимир Лисин.