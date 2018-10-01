Москва, 1 октября, 2018, 07:10 — ИА Регнум. На биржевых торгах в Москве 28 сентября рубль с самого открытия продолжал укрепление, как к доллару, так и к евро. К закрытию торгов доллару пришлось отступить перед «россиянином», несмотря на все попытки отыграться, и американская валюта подешевела к рублю на 0,09% до 65,53 руб. Тем временем евро в пятницу сначала не спешил сдаваться на милость рубля, однако к закрытию торгов упал к рублю на 0,29% до 76,1 руб. На торгах товарной биржи в Лондоне цена нефти Brent к вечеру 28 сентября взлетела на 1,96% до $82,86 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Российские и западные СМИ 28 сентября сообщили, что экономисты Deutsche Bank выпустили обзор, в котором назвали российский рубль одной из самых недооцененных валют мира, наряду с турецкой лирой и колумбийским песо. По мнению аналитиков банка, рубль в настоящее время торгуется примерно на 15% дешевле своей «справедливой стоимости». Если предположить, что прогнозы аналитиков Deutsche Bank верны, то рубль должен был бы торговаться к доллару примерно на уровне в 58−60 руб./долл. Прогнозы звучат обнадеживающе, вероятно, именно они 28 сентября так воодушевили валютный рынок.

В выходные дни пришли новости от Минфина, ведомство опубликовало прогноз по курсу рубля, внесенный в Госдуму вместе с проектом госбюджета, согласно которому до 2035 года российская валюта будет плавно ослабляться, и к 2035 году ее курс понизится до 73,90 руб./долл. Вероятно, на торгах 1 октября рынок отреагирует на эту новость. Исходя из положительного для рубля новостного фона, прогноз на сегодня, 1 октября, по доллару — в 65−66 руб./долл., а по курсу евро прогноз снижен до 75,1−76,3 руб./евро.

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