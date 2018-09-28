Равновесие рубля могут нарушить

Москва, , 15:34 — REGNUM Рубль 28 сентября с утра немного ослабевает на стабилизации доселе бодро прибавлявших биржевых цен на нефть, снизившись с открытия на 0,5% до уровня 65,86 к доллару (по состоянию на 14:00 МСК) и 76,25 рубля за евро. Волатильность рубля в паре с долларом — на порядок выше, чем в паре с евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«В перспективе следующей недели просматривается широкодиапазонный «боковик», несмотря на то, что американские сенаторы сейчас заняты подготовкой к выборам в Конгресс в ноябре и «полировкой» бюджета на следующий год, и по этой причине у них едва ли хватит времени проголосовать за антибанковские антиоблигационные санкции в отношении России. Именно эти факторы на фоне растущей нефти так сильно давили на рубль в последнее время, справедливый курс к доллару которого, согласно трёхкомпонентной эконометрической модели, составляет при нынешнем уровне цен на нефть порядка 50», — пояснил эксперт.

Однако есть кое-что интересное, что может повлиять на это шаткое равновесие рубля — статистика по нефти. Как известно, 26 сентября минэнерго США впервые с середины лета опубликовало негативную макростатистику по чёрному золоту — вопреки прогнозам, запасы выросли на 1,8 млн баррелей. Именно после публикации этих данных нефть приостановила своё укрепление, а за ней — и равновесный рубль «поперхнулся».

"Если 28 сентября поздним вечером данные от Baker Hughes по количеству активных буровых установок выйдет в позитивном для нефти ключе (их число не вырастет или увеличится максимум на единицу), то можно ожидать возобновления роста цен на нефть (слишком много фундаментальных и геополитических факторов благоприятствует именно такому сценарию за пределами статистики по запасам в США), и тогда у рубля появится шанс 1 октября. В противном случае, скорее всего, рубль будет торговаться в широкодиапазонном нейтральном канале 65,70−66,00 за доллар», — считает Рожанковский.

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