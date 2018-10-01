Лондон, 1 октября, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Неделя началась с роста цен на нефть — Brent снова превысила $83 за баррель, 1 октября передает агентство Reuters.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

В настоящий момент фьючерсы на нефть марки Brent оцениваются в $83,04 за баррель — с начала торгов рост составил 31 цент (0,4%). Нефть WTI выросла на 23 цента (0,3%), до $73,48 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 28 сентября баррель Brent достиг отметки $83,07 — самого высокого уровня с ноября 2014 года.

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