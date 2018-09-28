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Цена на нефть Brent превысила $83 впервые с 2014 года

Экономика

Стоимость барреля нефти Brent достигла $83,02

Цена на нефть Brent превысила $83 впервые с 2014 года
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 28 сентября 2018, 19:00 — REGNUM  Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила отметку в $83 за баррель, свидетельствуют данные торгов 28 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов выросла на 1,86% — до $83,02 за баррель.

В последний раз цена на баррель нефти данной марки превышала $83 в ноябре 2014 года.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в ноябре увеличилась на 1,55% — до $73,41 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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