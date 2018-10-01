Нижний Новгород, 1 октября, 2018, 03:57 — ИА Регнум. В Нижегородской области начато формирование нового состава правительства — уже известны имена двух заместителей губернатора Глеба Никитина. Курировать вопросы энергетики, ЖКХ и экологии вместо отправленного в отставку по собственному желанию в сентябре Александра Байера будет ставрополец Андрей Харин, а вместо ушедшего в Госдуму одиозного Дмитрия Сватковского назначен глава Управления Росимущества по Нижегородской области Александр Югов — уроженец Красноярска. Хотя официально назначение новых заместителей губернатора в статусе исполняющих обязанности и подтверждено, но на официальной странице правительства на утро 1 октября 2018 года их данных пока нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ovchinnikov dmitriy Нижегородский кремль

Напомним, избранный в единый день выборов Глеб Никитин, назначенный Владимиром Путиным руководить регионом вместо ушедшего в отставку в конце сентября 2017 года Валерия Шанцева, 28 сентября 2018 года, как того требует регламент, отправил в отставку правительство региона. Все действующие министры и замгубернатора будут работать до официального назначения в статусе и.о. Сенатор Владимир Лебедев свой пост сохранил.

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На момент отправления правительства в отставку у Глеба Никитина уже не хватало нескольких заместителей, а также ходили слухи о том, что глава минсельхоза области, занимавший свой пост с 2009 года Алексей Морозов, в новый кабинет министров не перейдёт, а на смену ему придёт некий сотрудник федерального ведомства. Имя последнего пока не сообщается и официально отставка не подтверждена.

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В это же время две ранее вакантных должности заместителей губернатора уже распределены. На место Александра Байера, ушедшего в сентябре 2018 года в отставку по собственному желанию на фоне скандала с неуплатой налогов в компании, которую он на момент претензий возглавлял, был назначен уроженец Ставрополя Андрей Харин. Он будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и экологии. Известно, что Харин родился в 1979 году в Ставропольском края, по образованию юрист. Прошёл трудовой путь от юрисконсульта до главы АО «Ставропольские городские электрические сети», а 2017−2018 годы был замглавы по управлению ресурсами ПАО «Квадра» в Москве. У нового замгубернатора также есть опыт работы в отраслях ТЭК Министерства энергетики РФ.

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Место избранного депутатом Госдумы Дмитрия Сватковского, к которому претензии были у областных депутатов, занял новый глава Росимущества по Нижегородской области Александр Югов, успевший в последней должности проработать лишь полгода. В нижегородском правительстве уроженец Красноярска будет курировать вопросы развития спорта, культуры и туризма. Югов с августа 2004 по май 2013 года работал в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, а с июня 2013 по март 2018 года он руководил проектами АО «МРЖК» (стартапы в области арендного жилья). В марте 2018 года его назначили главой Управления Росимущества в Нижегородской области.