Вашингтон, 30 сентября, 2018, 03:19 — ИА Регнум. Бизнесмен Илон Маск на время покинет пост председателя совета директоров компании Tesla и выплатит штраф в размере $20 млн. Таковы требования американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), предъявившей Маску обвинения в мошенничестве, говорится в заявлении ведомства.

Heisenberg Media Илон Маск

Спор между Маском и SEC урегулирован в досудебном порядке. Предприниматель по-прежнему будет руководить Tesla, однако правление компании по меньшей мере на три года возглавит независимый председатель.

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Кроме того, Tesla обязана назначить двух новых независимых директоров. Сообщения Маска поставлены под дополнительный контроль.

На компанию и ее основателя наложено по $20 млн штрафа. Подобные меры призваны предотвратить дальнейшую путаницу на рынке и минимизировать негативные последствия для акционеров Tesla. Достигнутые договоренности подлежат утверждению судом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США обвинили Илона Маска в мошенничестве. Несколько его твитов о намерении сделать Tesla непубличной компанией и выкупить все её акции якобы привели к сбоям на рынке, из-за которых пострадали инвесторы.