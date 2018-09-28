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Акции Tesla рухнули после иска властей США к Илону Маску

Экономика

Инвесторы ждут решения совета директоров

Акции Tesla рухнули после иска властей США к Илону Маску
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Падение в пропасть

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 17:09 — REGNUM  Акции компании Tesla обрушились на 12,7% после иска комиссии правительства США по ценным бумагам и биржам против Илона Маска, 28 сентября передает агентство Reuters.

После объявления об иске акции снизились на 12,4% до 268 долларов. Убытки компании составят около $7 млрд. Инвесторы также ждут решения совета директоров Tesla, который может уволить или принять другие дисциплинарные меры против Маска, что также скажется на стоимости акций.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября власти США обвинили главу компании Tesla в мошенничестве. Маска обвиняют из-за заявлений в Twitter, которые «внесли путаницу» на бирже и могли нанести вред инвесторам.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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