Душанбе, 29 сентября, 2018, 03:12 — ИА Регнум. В Душанбе завершилось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое проходило в узком и широком форматах. По итогам мероприятия принято 16 решений и ряд политических заявлений, сообщил прессе президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

«Среди них одним из важных считаем Заявление глав государств — участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека», — отметил глава государства, председательствующего в СНГ.

Он подчеркнул, что особое внимание участники заседания уделили вопросам безопасности на пространстве Содружества, а также торгово-экономической кооперации, сфере энергетики, транспорта и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Так, на заседании был утвержден план основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, который подразумевает проведение порядка 70 крупных мероприятий. Также решено учредить и изготовить единую юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Принята Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019−2023 годы, Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и ряд других документов в сфере безопасности.

Кроме того, по инициативе Киргизской стороны подписаны заявление о Всемирных играх кочевников и заявление, связанное с 90-летием Чингиза Айтматова.

Также шесть стран — участниц СНГ подписали предложенный Россией проект Конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.