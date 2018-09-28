Главы стран СНГ подписали конвенцию о мирном космосе

Душанбе, , 13:56 — REGNUM Конвенцию Содружества Независимых Государств (СНГ) о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях подписали на саммите в Душанбе главы шести государств, сообщает 28 сентября пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Свое согласие на мирное освоение космоса дали Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. При этом Конвенция открыта для присоединения любого государства — участника СНГ.

Подписание документа позволит объединить усилия и ресурсы заинтересованных государств в области проведения фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания. Также стороны намерены развивать и применять спутниковые навигационные технологии ГЛОНАСС и использовать результаты космической деятельности в различных отраслях экономики.

Конвенция является рамочным межгосударственным договором и подготовлена по инициативе Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ в целях совершенствования нормативно-правовой базы и активизации совместной деятельности государств — участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

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