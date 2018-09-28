Москва, 28 сентября, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила отметку в $83 за баррель, свидетельствуют данные торгов 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов выросла на 1,86% — до $83,02 за баррель.

В последний раз цена на баррель нефти данной марки превышала $83 в ноябре 2014 года.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в ноябре увеличилась на 1,55% — до $73,41 за баррель.

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