Судьба нефти в руках Ближнего Востока

Москва, , 15:43 — REGNUM Ситуация вокруг Ирана продолжает поддерживать настроение нефтяного рынка. Хотя вероятная потеря поставок Ирана может стать доминирующей рыночной темой, производство нефти стран ОПЕК может расти. Также стоит отметить что, в странах ОПЕК увеличилось производство в последние месяцы, но глобальные запасы падают по мере ужесточения предложения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Ожидается, что Саудовская Аравия добавит дополнительную нефть на рынок в течение следующих нескольких месяцев, чтобы компенсировать падение производства в Иране. Саудовская Аравия и другие производители обсудили возможное увеличение добычи примерно на 500 тыс. баррелей в день среди производителей ОПЕК и ОПЕК+. Но с другой стороны есть риск, что крупные поставщики вряд ли компенсируют убытки из-за санкций, оцениваемых в 1,5 млн баррелей в сутки», — пояснил эксперт.

Максимум объемов экспорта было в мае 2018 года. Иран экспортировал 2,71 млн баррелей в сутки, что составляет почти 3% от ежедневного мирового потребления сырой нефти. Глядя на 2019 год, Саудовская Аравия обеспокоена ростом производства сланца в США, может создать еще один избыток, особенно если более сильный доллар и более слабые страны с формирующимся рынком сократят мировой спрос на нефть.

«Пока ситуация будет не однозначной по поводу вопроса компенсации утраты иранской нефти на мировом рынке, цены на нефть будут торговать выше $80 за баррель. Для марки Brent цена может торговаться в диапазоне от $80,26 — $82,50 за баррель. А для сланцевой нефти марки WTI диапазон цент может быть $71,40 — $72,77 за баррель», — считает Гасанов.

Читайте также: Предпосылок остановить рост цен на нефть нет