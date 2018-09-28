Дублин, 28 сентября, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Однодневная забастовка пилотов и бортпроводников Ryanair в шести европейских странах нарушила планы 40 тыс. пассажиров авиакомпании, 28 сентября передает агентство Reuters.

(сс) JESHOOTScom Задержка рейса

24-часовая забастовка экипажей ирландского дискаунтера в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании и Португалии привела к отмене 250 из 2400 рейсов Ryanair.

Тем не менее ущерб от забастовки оказался меньше, чем в августе: протест пилотов Ryanair в пяти странах ЕС в разгар курортного сезона коснулся 55 тыс. пассажиров.

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