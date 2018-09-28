Москва, 28 сентября, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Россельхознадзор ввёл запрет на поставки в Россию свинины из Бельгии из-за обнаружения африканской чумы свиней в этой стране, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.

(сс) Mutinka Свинья

Как уточняется, в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по АЧС в Бельгии введены временные ограничения на поставки со всей территории страны живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции с её содержанием, эмбрионов свиней и спермы хряков.

Исключения предусмотрены для продукции из свинины, прошедшей обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС.

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