Африканская чума свиней обнаружена в Бельгии и подступает к границам

Берлин, , 13:02 — REGNUM Африканская чума свиней добралась до Бельгии и вызвала обеспокоенность соседних стран, передает телеканал N-TV 14 сентября.

В первую очередь встревожены власти немецкой земли Нижняя Саксония, где сосредоточено разведение свиней.

«Мы очень серьезно относимся к вспышке свиной чумы вблизи немецкой границы», — заявила министр сельского хозяйства Нижней Саксонии Барбара Отте-Кинаст. Федеральное министерство сельского хозяйства организовало профилактику и находится в постоянном контакте с бельгийскими властями и Европейской комиссией.

Франция ввела ограничения на охоту и усилило наблюдение за дикими животными в четырех округах, граничащих с Бельгией. Африканская чума свиней является угрозой для существования крупных свиноферм. Если Китай, главный покупатель немецкой свинины, а также другие страны запретят импорт мяса, следует ожидать избытка спроса на внутреннем рынке и падения цен. Ущерб может пойти на миллиарды евро.

До сих пор в Европе эпидемия чумы свиней была сосредоточена на востоке. Сотни тысяч диких кабанов были забиты в Польше и Чехии, чтобы предотвратить распространение болезни.

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