Москва, 28 сентября, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Ирана продолжает поддерживать настроение нефтяного рынка. Хотя вероятная потеря поставок Ирана может стать доминирующей рыночной темой, производство нефти стран ОПЕК может расти. Также стоит отметить что, в странах ОПЕК увеличилось производство в последние месяцы, но глобальные запасы падают по мере ужесточения предложения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК. Нефть

«Ожидается, что Саудовская Аравия добавит дополнительную нефть на рынок в течение следующих нескольких месяцев, чтобы компенсировать падение производства в Иране. Саудовская Аравия и другие производители обсудили возможное увеличение добычи примерно на 500 тыс. баррелей в день среди производителей ОПЕК и ОПЕК+. Но с другой стороны есть риск, что крупные поставщики вряд ли компенсируют убытки из-за санкций, оцениваемых в 1,5 млн баррелей в сутки», — пояснил эксперт.

Максимум объемов экспорта было в мае 2018 года. Иран экспортировал 2,71 млн баррелей в сутки, что составляет почти 3% от ежедневного мирового потребления сырой нефти. Глядя на 2019 год, Саудовская Аравия обеспокоена ростом производства сланца в США, может создать еще один избыток, особенно если более сильный доллар и более слабые страны с формирующимся рынком сократят мировой спрос на нефть.

«Пока ситуация будет не однозначной по поводу вопроса компенсации утраты иранской нефти на мировом рынке, цены на нефть будут торговать выше $80 за баррель. Для марки Brent цена может торговаться в диапазоне от $80,26 — $82,50 за баррель. А для сланцевой нефти марки WTI диапазон цент может быть $71,40 — $72,77 за баррель», — считает Гасанов.

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