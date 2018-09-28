Предпосылок остановить рост цен на нефть нет

Москва, , 12:27 — REGNUM 28 сентября будет очень противоречивым днем в котировках нефти, поскольку спрос перерос уже верхние границы комфортного уровня стоимости нефти, но и предпосылок для его остановки сегодня также пока нет. Можно отметить, что Саудовская Аравия пообещала увеличить суточную добычу нефти на 200−300 тысяч баррелей, при этом аналитики Energy Aspects заявляют, что IV квартал 2018 станет самым непростым за 10 лет. По сравнению с весенним предложением, где присутствовал и Иран, мировое предложение сократится почти на 2 млн баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

«В результате, страны ОПЕК повысили свою нефтедобычу до максимальных с начала года 33 млн баррелей, согласно предыдущих договоренностей. В то же время, можно отметить, что иранская тема уже учитывается в расчетах квот, а некоторый ажиотаж обеспечивается за счет спекуляций на рынке, особенно со стороны США. Кроме того, реакция ЕС, Китая и России на ограничение Ирана в торговле из-за желаний США и их союзников на Ближнем Востоке ясно показывает, что уже в ближайшее время для получения дополнительного дохода от изменения доли на рынке может закончиться», — считает эксперт.

Этот момент заставляет увеличивать добычу сверх необходимого на краткосрочной перспективе и двигает цены вниз, но спекулятивная составляющая рынков корректирует цены в сторону повышения, поскольку конкретных решений так пока и не прозвучало. И наконец, фактор приближения зимы также оказывает свою роль, так как для удовлетворения спроса уже имеется небольшой дефицит.

«В итоге цены на нефть продолжают расти и теперь закрепляются на планке — $81,50 за баррель. Этот показатель остается основным на день, но коридор цен растет с $80,50 до $82,50, и котировки останутся очень изменчивыми на протяжении всей краткосрочной перспективы», — полагает Друщляк.

Читайте также: Нефть не собирается сдавать высокие позиции