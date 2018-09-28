Ангела Меркель: «С Турцией у нас глубокие разногласия»
Берлин, 28 сентября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Между Турцией и Германией по-прежнему существуют «глубокие разногласия», заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 28 сентября в Берлине, передает телеканал N-TV.
Меркель подвергла критике ситуацию в Турции с осуществлением прав человека, свободы слова и прессы и выразила обеспокоенность судьбой задержанных в Турции немецких граждан.
«Я настаиваю на решении этих вопросов как можно быстрее», — сказала она по поводу задержаний.
В то же время канцлер отметила и общие интересы двух стран: это партнерство в НАТО, вопросы миграции, борьба с терроризмом. Ангела Меркель объявила о четырехсторонней встрече по ситуации в Сирии с участием Эрдогана, президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.
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