Турция требует экстрадиции 69 террористов из Германии — СМИ

Берлин, , 12:40 — REGNUM Перед прибытием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлин турецкая сторона передала Германии список лиц, считающихся террористами, пишет газета Yeni Akit 28 сентября.

В списке содержится 69 имен людей, которые скрываются от турецкого правосудия на территории Германии. Турция предоставила их адреса и фотографии, доказывающие их присутствие в Германии. Анкара требует экстрадиции этих лиц.

В числе объявленных террористов есть имя журналиста Джана Дюндара. Немецкая газета BILD сообщила, что президент Эрдоган намеревается сорвать запланированную совместную пресс-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель, если в ней примет участие Дюндар.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября немецкие средства массовой информации сообщили о подозрениях в шпионаже в пользу Турции в адрес высокопоставленного берлинского полицейского. Предположительно, он передавал адреса турецких оппозиционеров турецким разведчикам.

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