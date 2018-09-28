Хабаровск, 28 сентября, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Сергей Фургал официально вступил в должность губернатора Хабаровского края. В своей короткой речи он подтвердил обещание, данное на выборах, о том, что новое правительство региона будет не партийным, а профессиональным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Горяинов Сергей Фургал

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«Я благодарю жителей края за доверие! Будет новое правительство — не партийное, а профессиональное. Я уверен, Хабаровский край станет лидером экономического и культурного развития Дальнего Востока. За большими делами мы не должны забыть о людях. Я мечтаю, чтобы люди хотели жить на Дальнем Востоке», — сказал Сергей Фургал.

Новый глава Хабаровского края принял присягу, ему вручен Знак губернатора региона.

Со вступлением в должность Сергея Фургала поздравили заместитель полпреда президента в ДФО Олег Скуфинский, председатель Заксобрания Хабаровского края Сергей Луговской.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал одержал победу во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, набрав 69,57% голосов. Прежний глава региона Вячеслав Шпорт набрал 27,97% голосов. До избрания губернатором Хабаровского края Сергей Фургал был депутатом Государственной думы России. Сейчас региону предстоит выбрать нового представителя в федеральном парламенте.