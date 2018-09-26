Избранный глава Хабаровского края озвучил, чем займётся в первую очередь

Хабаровск, , 10:45 — REGNUM Решить проблемы обманутых дольщиков и разобраться с ситуацией на крупнейшем лесоперерабатывающем комплексе Дальнего Востока — ДПК «Аркаим» в свободном порту Ванино — такие первоочередные задачи озвучил избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на своей первой пресс-конференции. В числе приоритетов новый губернатор назвал также тарифы ЖКХ, здравоохранение, с которыми он намерен разбираться предметно и подробно. Он также сообщил, что новое правительство региона будет коалиционным, «без кумовства, родственных связей и знакомств», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Названа дата инаугурации губернатора Хабаровского края

Первым делом Сергей Фургал намерен заняться решением вопросов обманутых дольщиков:

«Потому, что считаю: дольщики точно не виноваты, что они остались без жилья».

Еще один вопрос, которым новый губернатор намерен заняться экстренно — ДПК «Аркаим», около 2000 работников которого остались без работы. У огромного комплекса накопились огромные проблемы и долги, тем не менее, производство уникально и сохранить его — сверх-важная задача, особенно важная в связи с тем, что комплекс давал работу тысячам людей.

«Второй вопрос, экстренный, «Аркаим». Потому, что это градообразующее предприятие, люди, проживающие в данном регионе, это их единственное место работы. Этот вопрос нельзя упускать сегодня ни на один день!», — сказал Сергей Фургал.

Читайте также: Лесной комплекс мирового уровня в Хабаровском крае под угрозой остановки

С первых часов работы Сергей Фургал намерен заняться наведением порядка в здравоохранении и тарифах ЖКХ:

«Это серьёзнейшие проблемы, они касаются всего населения, их нужно решать, не откладывая в долгий ящик ни в коем случае. Обязательно попрошу провести ревизию и обязательно попрошу Счетную палату провести срочный аудит, для того, чтобы понять, на какой точке мы сегодня находимся».

Также с первых дней работы Сергей Фургал собирается предметно изучить структуру долгов Хабаровского края:

«С первых дней работы начну заниматься структурой долга, потому, что те долги, которые сегодня имеет Хабаровский край, если сегодня не заняться экстренно этим вопросом, долги могут утопить весь край. Поэтому всю структуру долга лично сам посмотрю и постараюсь, конечно, при помощи федерального центра, либо существенно снизить долговую нагрузку, либо реструктуризировать».

Читайте также: Госдолг Хабаровского края при губернаторе Шпорте увеличился в 15 раз

Сергей Фургал в числе экстренных мер намерен также запросить в больницах и школах региона данные о заработной плате врачей, учителей. Среднего и младшего персонала:

«Но не таким образом, что «средняя заработная плата», а реальная, которую получают люди на руки. А также данные о максимальной зарплате в данных учреждениях. Чтобы понять, насколько у нас сегодня есть разрыв и что необходимо сделать для того, чтобы распределение было более справедливым. А «средняя заработная плата» — это ни о чём. Это как «средняя температура по больнице. Это то, чего не бывает. Это все я буду дотошно смотреть, пофамильно, по квиткам. Постараюсь разобраться с этим вопросом», — сказал Сергей Фургал.

Разрыв между величиной заработной платы врачей и медсестер и некоторых главврачей — приоритет в работе команды Фургала уже давно. Стоит вспомнить хотя бы нашумевшую историю в свободном порту Ванино, где из Центральной районной больницы уволились почти все врачи, поскольку главврач, трудоустроившая на работу родственников, платила себе и членам своей семьи колоссальные зарплаты. А те, кто реально лечит людей, получали гроши. В ситуацию тогда вмешалась помощник Сергея Фургала и депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова. В результате главврач Ванинской ЦРБ был заменен, обстановка нормализовалась, в лечебное учреждение приходят новые специалисты.

Читайте также: Дела семейные: как главврач райбольницы платит зарплату себе и мужу

Сергей Фургал намерен внести изменения в работу регионального правительства — в нем не будет место ни родственным связям, ни кумовству:

«Правительство будет коалиционным, правительство будет профессиональным, никакого кумовства, никаких знакомых, никаких родственников ни у кого тут не будет. Только по профессиональному принципу. Особое внимание — молодежи. В обязательном порядке будет создана структура, которая будет реально заниматься молодежью», — подчеркнул Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назначена на 28 сентября 2018 года. Выборы губернатора Хабаровского края признаны состоявшимися и действительными.