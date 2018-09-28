Санкт-Петербург, 28 сентября, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с трагедией на Измайловском проспекте, где в ночь на 28 сентября два человека погибли при прорыве теплотрассы.

Procspb.ru Место прорыва трубы в Петербурге

Будет проверяться соблюдение требований закона при содержании теплосетей. «По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

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Напомним, около 03:30 мск в пятницу лопнула магистральная труба во дворе дома 20 по Измайловскому проспекту. Кипяток залил полуподвальное помещение кафе, где погибли два молодых человека. В образовавшийся провал попали два автомобиля без людей. От теплоснабжения отключено 76 зданий.

По данным АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которому принадлежит коммуникация, она построена в 1992 году и в ходе подготовки к отопительному сезону на участке проведены все регламентные работы.

Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)».