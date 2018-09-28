Балтимор, США, 28 сентября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Передача США двух патрульных катеров Береговой охраны класса Island ВМС Украины — это «подтверждением того, насколько важна Украина для будущего всего свободного мира». Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко во время церемонии на базе Береговой охраны США «Балтимор», которую он посетил в рамках рабочего визита в Соединённые Штаты Америки.

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ВМС Украины в Азовском море погибнут за считаные минуты — СМИ

«Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами», — сказал украинский лидер.

Он также отметил, что первые два американских катера, переданные Украине, «станут ещё одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами».

https://twitter.com/poroshenko/status/1045397252662079488

В свою очередь, помощник министра обороны США Роберт Карем отметил, что позиция Соединённых Штатов неизменна в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Российская агрессия не является только угрозой для Украины. Это является угрозой для всего региона, Европы, Соединённых Штатов Америки и стабильности всего мирового порядка», — отметил Карем.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/182038885949870/

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые пулемётами катера США передают Украине «в период обострения отношений с Россией» в акватории Азовского моря. В Пентагоне пояснили, что катера были куплены Украиной в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества. Списанные в США военные суда обошлись украинскому бюджету в $10,1 млн. Решение о полной предоплате было принято на заседании кабинета министров Украины 23 августа 2018 года.

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Напомним, в возможном противостоянии с Россией в акватории Азовского моря у флота Украины нет практически ни единого шанса на победу. Американские эксперты заявили, что российский флот потопит украинские корабли за «считаные минуты», столько же времени потребуется для уничтожения базы ВМС Украины, которую Киев планирует построить.