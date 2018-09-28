Москва, 28 сентября, 2018, 07:11 — ИА Регнум. На Лондонской товарной бирже ICE 27 сентября баррель нефти Brent продолжил расти в цене. К вечеру он подорожал на 0,68%, до $81,18. Цена барреля Brent сейчас находится на уровнях осени 2014 года. В принципе, прогнозируемый мировыми нефтетрейдерами ценовой уровень в $100 за баррель на текущих уровнях выглядит достижимым. Вероятно, что если не осуществится на практике никаких негативных для рынка нефти сценариев в виде нового кризиса, который якобы может начаться в развивающихся странах, то нефть может подорожать до $100 за баррель в течение полугода, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Похоже, что ОПЕК игнорирует угрозы президента США Трампа, да и сами эти угрозы пока не выходят за пределы президентского аккаунта в Twitter. Тем временем достаточно неожиданное для мирового нефтяного рынка заявление в интервью российским СМИ сделал глава Минэнерго РФ Александр Новак, представляющий Россию в соглашении ОПЕК+. По словам Новака, мировой рынок нефти сегодня является сбалансированным, и рост цены до $100 за баррель как раз будет говорить о разбалансировке рынка.

По мнению российского министра энергетики, оптимальный ценовой уровень для рынка нефти находится на уровне $70−80 за баррель. Так что, выражаясь его словами, сегодня рынок нефти уже разбалансирован, так как цена барреля превышает $80. Исходя из преимущественно технических факторов, сегодня, 28 сентября, баррель нефти марки Brent будет снова торговаться в том же диапазоне $81−82 за баррель.

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